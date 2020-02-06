Зеленський про обшуки на "1+1": мені прикро, але втручатися не буду

Президент України Володимир Зеленський не втручатиметься в ситуацію з обшуками на телеканалі "1+1" та у квартирах журналістів, які проводила Служба безпеки України в рамках справи про прослуховування в Кабміні. Про це глава держави заявив під час візиту до Львову, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, йому прикро, що в помешканнях журналістів телеканалу "1+1" були проведені обшуки, однак він не буде втручатися в ситуацію.

"Мені дуже шкода, я не можу втручатись в їх слідчі дії - це вже перебір", - заявив він.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, СБУ прийшла з обшуками на телеканал "1+1". У службі заявили, що обшуки на телеканалі "1+1" пов'язані зі зливом прослуховування в кабінеті Гончарука. Також в СБУ повідомили, що слідчі дії проводяться і в інших осіб, які можуть бути причетними до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці прийшли з обшуками у квартири журналістів телеканалу "1+1". Обшуки проводилися у помешканнях журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева.

Крім того, в СБУ пояснили, що обшуки на "1+1" були пов'язані з тим, що окремі журналісти можуть бути причетні до прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Гончарука, а не з діяльністю самого телеканалу. Наразі встановлюється причетність різних осіб та їх роль в незаконному прослуховуванні.