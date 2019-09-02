Зеленський оголосив про масштабну приватизацію

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перший великий об'єкт продадуть до 1 квітня 2020

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту розпочати масштабну приватизацію в Україні. Про це він заявив на нараді за участю представників парламенту і Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський доручив розпочати підготовку великих державних підприємства для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

Крім того, президент дав доручення прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і міністру економіки Тимофію Милованову сформувати перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

У той же час парламент повинен скасувати існуючий перелік. "Про запуск масштабної приватизації. Прийняти законопроект "Про скасування переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Термін: до 1 жовтня 2019 року", - заявив Зеленський.

Відзначимо, про плани відновити в Україні велику приватизацію оголошувалися неодноразово. Зокрема, у липні 2014 року Арсеній Яценюк, який займав пост прем'єра, оголосив найбільш масштабну приватизацію за 20 років

Слід відзначити, що приватизація так і не почалася. Так, у 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить лише 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, у Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" повинні були відбутися у першій половині 2019 року.