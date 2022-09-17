Зеленський пояснив, від чого залежить постачання західних танків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на прийняття рішення, щодо постачання в Україну танків із Німеччини та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

"Авжеж, впливає постачання танків від США та інших держав, вони серйозно могли б вплинути на рішення німців, я в цьому впевнений", - заявив президент.

За його словами, Україна очікує рішення про постачання танків з США. Також Зеленський бажає, аби від інших партнерів Україна могла б отримати це постачання, тоді б це штовхнуло б Німеччину вперед.

"Але з іншого боку - Німеччина потужна і самостійна держава, вони дорослі люди та могли б самостійно вирішувати деякі питання і бути першими в деяких рішеннях", - додав президент.