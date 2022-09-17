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Зеленський пояснив, від чого залежить постачання західних танків

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Субота 17 вересня 2022 21:36
Зеленський пояснив, від чого залежить постачання західних танків Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на прийняття рішення, щодо постачання в Україну танків із Німеччини та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

"Авжеж, впливає постачання танків від США та інших держав, вони серйозно могли б вплинути на рішення німців, я в цьому впевнений", - заявив президент.

За його словами, Україна очікує рішення про постачання танків з США. Також Зеленський бажає, аби від інших партнерів Україна могла б отримати це постачання, тоді б це штовхнуло б Німеччину вперед.

"Але з іншого боку - Німеччина потужна і самостійна держава, вони дорослі люди та могли б самостійно вирішувати деякі питання і бути першими в деяких рішеннях", - додав президент.

Нагадаємо, що у Бундестазі назвали нову причину відмови Німеччини постачати танки для ЗСУ. Там заявили, що навчання українських військових займе тривалий період часу.

Раніше у Німеччині заявляли, що не передають Україні сучасні танки, оскільки це не робить жодна інша країна.

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