Зеленський пояснив, від чого залежить постачання західних танків
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на прийняття рішення, щодо постачання в Україну танків із Німеччини та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.
"Авжеж, впливає постачання танків від США та інших держав, вони серйозно могли б вплинути на рішення німців, я в цьому впевнений", - заявив президент.
За його словами, Україна очікує рішення про постачання танків з США. Також Зеленський бажає, аби від інших партнерів Україна могла б отримати це постачання, тоді б це штовхнуло б Німеччину вперед.
"Але з іншого боку - Німеччина потужна і самостійна держава, вони дорослі люди та могли б самостійно вирішувати деякі питання і бути першими в деяких рішеннях", - додав президент.
Нагадаємо, що у Бундестазі назвали нову причину відмови Німеччини постачати танки для ЗСУ. Там заявили, що навчання українських військових займе тривалий період часу.
Раніше у Німеччині заявляли, що не передають Україні сучасні танки, оскільки це не робить жодна інша країна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.