Зеленский объяснил вето закона о верификации пенсий и других госвыплат

Президент Владимир Зеленский объяснил вето законопроекта №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

В частности, глава государства внес предложения к соответствующему проекту закона и объяснил, почему он не может быть подписан в нынешней редакции.

Президент подчеркивает, что документом предлагается внести изменения в абзац 2 части третьей статьи 32 закона и "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и абзац 2 части 7 статьи 11 закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", изложив их в новой редакции (подпункты 11, 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения").

"Вместе с тем предлагаемые изменения изложены без учета изменений, внесенных в названные законы в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" от 2 октября 2019 года № 140-ІХ, который вступил в силу 18 октября 2019 года", - указано в предложениях главы государства.

Этим законом ч. 3 статьи 32 закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и часть седьмая статьи 11 ЗУ "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" дополнены нормами о предоставлении Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

Зеленский подчеркивает, что в случае внесения изменений, предлагаемых законопроектом №1231, изменения, внесенные ЗУ № 140-ІХ в части предоставления НАПК доступа к упомянутым выше государственных реестрам, будут фактически утрачены, а указанное Национальное агентство лишено права такого автоматизированного доступа.

"Учитывая изложенное, в целях согласования положений принятых законов Украины предлагаю в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат", который поступил на подпись, слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий", - говорится в предложениях президента.

Напомним, Зеленский 7 ноября ветировал законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. В четверг документ был возвращен Раде с предложениями президента, однако сам текст предложений отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, заместитель министра финансов Павел Ходаковский заявил, что вето президента на закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (проект №1231) не ставит крест на законопроекте.

Так, 17 октября народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, за него проголосовали 249 депутатов ВР. Данный проект закона Рада приняла за основу 20 сентября. Тогда его поддержали 254 нардепа.