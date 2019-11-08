Зеленський пояснив вето закону про верифікацію пенсій та інших держвиплат

Президент Володимир Зеленський пояснив вето законопроекту №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зокрема, глава держави надав пропозиції до відповідного проекту закону та пояснив, чому він не може бути підписаний у нинішній редакції.

Президент підкреслює, що документом пропонується внести зміни до абзацу 2 частини третьої статті 32 законуу "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та абзацу 2 частини 7 статті 11 закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань", виклавши їх у новій редакції (підпункти 11, 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення").

"Водночас пропоновані зміни викладено без урахування змін, внесених до названих законів згідно із законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" від 2 жовтня 2019 року № 140-ІХ, який набрав чинності 18 жовтня 2019 року", - вказано у пропозиціях глави держави.

Цим законом ч. 3 статті 32 закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та частину сьому статті 11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" доповнено нормами щодо надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до Держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно.

Зеленський підкреслює, що у разі внесення змін, пропонованих законопроектом №1231, зміни, внесені ЗУ № 140-ІХ у частині надання НАЗК доступу до згаданих вище державних реєстрів, будуть фактично втрачені, а вказане Національне агентство позбавлене права такого автоматизованого доступу.

"Ураховуючи викладене, з метою узгодження положень прийнятих законів України пропоную в абзаці першому підпункту 11 та в абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", що надійшов на підпис, слова "абзац другий" замінити словами "абзац третій", - сказано у пропозиціях президента.

Нагадаємо, Зеленський 7 листопада ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат. У четвер документ був повернутий Раді із пропозиціями президента, однак сам текст пропозицій був відсутній.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра фінансів Павло Ходаковський заявив, що вето президента на закон "Про верифікацію і моніторингу державних виплат" (проект №1231) не ставить хрест на законопроекті.

Так, 17 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада схвалила за основу 20 вересня. Тоді його підтримали 254 нардепи.