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Минобороны о ситуации вокруг Украины: так РФ принуждает к диалогу по неудобным вопросам

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 декабря 2021 15:42
Минобороны о ситуации вокруг Украины: так РФ принуждает к диалогу по неудобным вопросам Фото: войска возле Украины - это принуждение РФ к диалогу по неудобным вопросам (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация вокруг украинских границ остается сложной, РФ продолжает перебрасывать войска для поддержания напряжения в регионе. Такие действия имеют тактическую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы.

"Такие действия имеют тактическую цель - это давление на власти Украины и давление на власти других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ", - говорится в сообщении.

Стратегическая цель таких целей - это восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических устремлений нашего государства, сообщили в Минобороны.

Напомним, социолог оценил готовность украинцев дать отпор РФ в случае вторжения.

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