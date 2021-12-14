Зеленський пояснив скупчення військ РФ біля України: це потенціал для шантажу

Президент України Володимир Зеленський назвав причину скупчення військ РФ біля кордонів України. Він вважає, що це потенціал для шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю президента виданню La Repubblica .

За його словами, якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти України та, можливо, регіону в цілому.

"Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав", - заявив він.

Зеленський заявив, що Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на східних кордонах.

"Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни", - вважає він.