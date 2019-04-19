Зеленский объяснил присутствие в команде члена другой политсилы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Речь идет об Иване Апаршине из команды Анатолия Гриценко

Бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко лично рекомендовал нынешнем кандидату Владимиру Зеленскому привлечь в свою команду своего потенциального министра обороны Ивана Апаршина. Об этом Зеленский сообщил в эфире программы "Право на владу" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что встретился с Гриценко, и во время встречи спросил о возможной кандидатуре министра обороны.

"Мы спрашивали (людей. - ред.): "Кого вы видите министром обороны?". Все написали: "Гриценко". Мы с ним встретились и я объяснил - вот такая ситуация. Мы действительно хотим, чтобы люди нас слышали. Мы все же не хотим сейчас каких-то объединений. Можете ли вы нам хотя бы посоветовать профессионала в сфере обороны и безопасности? И он (Анаталий Гриценко, - ред.) нам предложил и посоветовал Ивана Апаршина", - заявил Зеленский.

Зеленский также не дал ответа на вопрос, сможет ли Апаршин занять должность министра обороны при будущем президенте. По его словам, всех членов команды Владимира Зеленского будут проверять СБУ и антикоррупционные органы.

"С точки зрения на то, займет ли Апаршин должность министра - он знает ответ. Эти люди идут с нами в Администрацию президента. После этого все пройдут обязательную проверку Службой безопасности и антикоррупционными органами. Только после этого они займут те или иные должности", - добавил он.

Напомним, кандидат в президент Владимир Зеленский представил команду. В частности, Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского, Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа" Александр Данилюк отвечает за международные отношения, а Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне.