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Зеленський пояснив присутність у команді члена іншої політсили

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 00:35
Зеленський пояснив присутність у команді члена іншої політсили
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Йдеться про Івана Апаршина із команди Анатолія Гриценка

Колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко особисто рекомендував нинішньому кандидату Володимиру Зеленському долучити до своєї команди свого потенційного міністра оборони Івана Апаршина. Про це Зеленський повідомив у ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що зустрівся із Гриценком, і під час зустрічі запитав про можливу кандидатуру міністра оборони.

"Ми питали (людей. - ред.): "Кого ви бачите міністром оборони?". Всі написали: "Гриценка". Ми з ним зустрілись і я пояснив - ось така є ситуація. Ми дійсно хочемо, щоб люди нас чули. Ми все таки не хочемо зараз якихось об'єднань. Чи можете ви нам хоча б порадити професіонала у сфері оборони та безпеки? І він (Анаталій Гриценко, - ред.) нам запропонував та порадив Івана Апаршина", - заявив Зеленський.

Зеленський також не дав відповіді на питання, чи зможе Апаршин посісти посаду міністра оборони при майбутньому президенті. За його словами,  всіх членів команди Володимира Зеленського перевірятимуть СБУ та антикорупційні органи. 

"З точки зору на те, чи займе Апаршин посаду міністра - він знає відповідь. Ці люди йдуть з нами до Адміністрації президента. Після того всі пройдуть обов'язкову перевірку Службою безпеки та антикорупційними органами. Лише після цього вони займуть ті чи інші посади", - додав він.

Нагадаємо, кандидат у президент Володимир Зеленський представив команду. Зокрема, Руслан Стефанчук є ідеологом партії Зеленського, Іван Баканов - голова партії "Слуга народу", Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини, а Іван Апаршин - експерт з безпеки та оборони.

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