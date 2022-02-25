Зеленский объяснил, почему не состоялся телефонный разговор с премьером Италии
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Премьер Италии Марио Драги пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним сегодня на связь. Глава нашей страны объяснил почему так получилось.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.
"Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомеля и Мелитополя были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь подвинуть график войны, чтобы поговорить с Драги в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей", - заявил Зеленский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
Также лидер Украины назвал вторжение России на нашу землю - началом войны агрессора против Европы.