Зеленский объяснил, почему не состоялся телефонный разговор с премьером Италии

Премьер Италии Марио Драги пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним сегодня на связь. Глава нашей страны объяснил почему так получилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомеля и Мелитополя были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь подвинуть график войны, чтобы поговорить с Драги в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей", - заявил Зеленский.