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Зеленский объяснил, почему не состоялся телефонный разговор с премьером Италии

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Пятница 25 февраля 2022 14:24
Зеленский объяснил, почему не состоялся телефонный разговор с премьером Италии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер Италии Марио Драги пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним сегодня на связь. Глава нашей страны объяснил почему так получилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомеля и Мелитополя были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь подвинуть график войны, чтобы поговорить с Драги в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей", - заявил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Также лидер Украины назвал вторжение России на нашу землю - началом войны агрессора против Европы.

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