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Зеленський пояснив, чому не відбулась телефона розмова з прем'єром Італії

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П'ятниця 25 лютого 2022 14:24
Зеленський пояснив, чому не відбулась телефона розмова з прем'єром Італії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр Італії Маріо Драгі поскаржився на те, що президент Україна Володимир Зеленський не вийшов з ним сьогодні на зв’язок. Голова нашої країни пояснив чому так вийшло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

"Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Драгі в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський запропонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів.

Також лідер України назвав вторгнення Росії на нашу землю - початком війни агресора проти Європи.

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Володимир Зеленський Італія
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