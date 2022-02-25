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Зеленский обратился к Путину: давайте садиться за стол переговоров

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 13:27
Зеленский обратился к Путину: давайте садиться за стол переговоров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинский гарант Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал лидера РФ сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.

"Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский.

Напомним, в МИД России заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие.

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