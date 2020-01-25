Зеленский объяснил, почему не мог говорить, что самолет МАУ сбили

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Он отметил отсутствие достаточного количества доказательств

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже на второй день знал о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которое произошло 8 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью израильскому "9 каналу".

Он объяснил, что не мог об этом говорить публично, поскольку на это требовались доказательства.

"Я к ним (родственникам погибших, - ред.) уехал, я не мог в публичном поле и говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. и не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", - сказал Зеленский.

По его словам, на иранскую сторону в течение трех дней осуществлялось давление, чтобы добиться признания сбития самолета. В этом Украине помогали США, Великобритания и Канада.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", - сказал президент.

РБК-Украина писало, что самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) 8 января был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

Напомним, вскоре Иран примет окончательное решение относительно дальнейшей работы со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ, разбившегося вблизи Тегерана.