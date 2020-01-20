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Рухани передал письмо Зеленскому по сбитому самолету МАУ

Новости » Общество     20.01.2020 - 10:05
Рухани передал письмо Зеленскому по сбитому самолету МАУ
Фото: Хасан Рухани (president.ir)

В Киев отправился иранский министр, который и передаст письмо Зеелнскому

Президент Ирана Хасан Рухани передал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает IRNA.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, письмо передаст Зеленскому иранский министр дорог и городского развития, который отправился для этого в Киев.

"Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге (Владимиру Зеленскому - ред.), касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном", - сообщили в МИД Ирана.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

Украинским экспертам первыми удалось обнаружить элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

Также РБК-Украина писало, что представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана, руководящий расследованием катастрофы самолета МАУ, может прибыть в Украину в течение недели.

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