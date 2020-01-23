В СНБО рассказали, когда Иран примет решение по черным ящикам

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Окончательное решение будет принято после доклада иранской делегации руководству страны

Иран примет окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ, разбившегося вблизи Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Сообщается, что окончательное решение будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

“В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы, отметил, что окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней”, - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул на полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования черных ящиков.

Отметим, что 23 января Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы.

Напомним, РБК-Украина писало, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета. По его словам, усложняют переговоры информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации.

Как сообщало РБК-Украина, авиакатастрофа вблизи Тегерана произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Так, на третий день после авиакатастрофы в Иране официальный Тегеран признал, что военные сбили самолет.