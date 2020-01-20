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Авиакатастрофа МАУ: суд обязал власти Ирана выплатить компенсации

Новости » Политика     20.01.2020 - 16:50
Авиакатастрофа МАУ: суд обязал власти Ирана выплатить компенсации
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Глава Верховного суда Ирана сообщил, что представители судебных властей страны связались с семьями погибших в авиакатастрофе иранцев

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Также он добавил, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Кроме того, украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с самолетом Соединенных Штатов. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди которых 11 украинцев.

Катастрофа самолета МАУ: в Украину прибыл официальный представитель Ирана Рухани передал письмо Зеленскому по сбитому самолету МАУ
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