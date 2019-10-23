Зеленский обсудил со Штайнмайером ситуацию на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (president.gov.ua)

Зеленский и Штайнмайер также обсудили нормандскую встречу

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и они обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе.

"Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - поблагодарил Зеленский.

Стороны также обсудили нормандский формат и считают его ключевым для прекращения агрессии против Украины. Как отмечает пресс-служба, встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для восстановления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.

Зеленский также пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Отметим, что вчера пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что подготовка саммита "нормандской четверки" приостановилась из-за запросов одной из сторон.

До этого, у Путина отметили, что требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" является неожиданной для участников нормандского формата.