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Зеленський обговорив зі Штайнмайером ситуацію на Донбасі

Новини » Політика    23.10.2019 - 08:13
Зеленський обговорив зі Штайнмайером ситуацію на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмайер (president.gov.ua)

Зеленський та Штайнмайер також обговорили нормандську зустріч

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і вони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський подякував Штайнмайеру за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі.

"Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України", - подякував Зеленський.

Сторони також обговорили нормандський формат і вважають його ключовим для припинення агресії проти України. Як зазначає прес-служба, зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

"Україна виконала свою частину для відновлення роботи "нормандської четвірки". Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перепони усунуті", - зазначив Зеленський.

Зеленський також запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

Зазначимо, що вчора прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що підготовка саміту "нормандської четвірки" призупинилася через запити однієї зі сторін.

До цього, у Путіна зазначили, що вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" є несподіваною для учасників нормандського формату.

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