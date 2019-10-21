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Зеленский в Токио встретится со Штайнмайером

Новости » Политика    21.10.2019 - 13:40
Зеленский в Токио встретится со Штайнмайером
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (РБК-Украина)

Зеленский и Штайнмайер встретятся 23 октября

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию встретится с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам источника, встреча президентов Украины и Германии запланирована на 23 октября. Также сообщается, что Зеленский проведет встречу с бразильским лидером Жаиром Болсонару.

Согласно программе пребывания президента Германии в Японии, на 23 октября запланированы только встречи с министром иностранных дел Фумио Кишидой, премьером Синдзо Абэ, а также посещение выставки в художественном музее.

Отметим, встреча со Штайнмайером пройдет на фоне внутриукраинского скандала, связанного с имплементацией формулы его авторства, которая призвана урегулировать ситуацию на Донбассе путем проведения выборов и закрепления особого статуса неподконтрольных территорий.

Напомним, по словам Зеленского, "формула Штайнмайера" может быть имплементирована в следующем году. В частности, ее могут включить в новый закон об особом статусе Донбасса, если лидеры нормандского формата договорятся о дальнейшем урегулировании на востоке Украины.

В то же время, как отметил министр иностранных дел Вадим Пристайко, что итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части "формулы Штайнмайера".

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