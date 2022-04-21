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Зеленский обсудил с президентом ЮАР российскую агрессию и глобальный продовольственный кризис

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Четверг 21 апреля 2022 02:16
Зеленский обсудил с президентом ЮАР российскую агрессию и глобальный продовольственный кризис Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сириллом Рамафосом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Главы стран обсудили российскую агрессию, глобальный продовольственный кризис, который возник из-за нападения РФ на Украину, и партнерские отношения.

"Провел телефонный разговор с Сириллом Рамафосом. Рассказал о нашем сопротивлении российской агрессии. Обсудили угрозу глобального продовольственного кризиса, углубление отношений с ЮАР и взаимодействие в рамках международных организаций", - заявил Зеленский.

Напомним, в Организации Объединенных Наций предупредили, если РФ не разблокирует украинские порты, то это может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, что приведет к голоду в мире, массовой миграции и политической нестабильности.

Мы также писали о том, что Зеленский пригласил президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, чтобы он увидел реальность геноцида в Украине.

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