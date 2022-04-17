Если РФ не разблокирует украинские порты, миру грозит голод и массовая миграция, - ООН

В Организации Объединенных Наций предупредили, что блокада войсками РФ украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, что приведет к голоду в мире, массовой миграции и политической нестабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Как отметил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, силосы Украины переполнены зерном, которое в обычный год помогает накормить 400 миллионов человек по всему миру.

Однако из-за развязанной РФ войны против Украины цепочка поставок была нарушена, и порты не могут нормально работать вблизи центра зоны боевых действий.

Бизли совершил четырехдневный визит в Украину для изучения способов доставки продовольствия примерно 1 миллиону жителей городов, находящихся в российской блокаде, а также для рассмотрения более широкую угрозы глобальным рынкам продуктов питания.

Так, проблема глобальных поставок продовольствия заключается в том, что украинские порты Одесса, Черноморск, Южный и Николаев на побережье Черного моря сейчас не открыты из-за ожидаемого наступления РФ.

Бизли отметил, что звонил российской стороне и письменно изложил свои опасения, но Кремль не ответил ни на одно из предупреждений ООН.

"Именно здесь должно вмешаться международное сообщество и принять очень серьезные решения о защите портов в гуманитарных целях и открытии портов для всего мира. Потому что весь мир заплатит цену, если мы не откроем порты", - сказал он.

По словам представителя ООН, в настоящее время голод угрожает около 45 миллионам людей в 38 странах из-за совокупных потерь от войн, засух и пандемии коронавируса. Влияние российско-украинской войны на цены на продовольствие, топливо и транспортные расходы еще больше увеличат это число и ограничит возможности ООН по оказанию им помощи.

Так, операционные расходы на продовольственную программу ООН выросли на 71 миллион долларов в месяц, что означает, что организация сможет накормить на 4-5 миллионов человек меньше в год только из-за увеличения затрат, рассказал Бизли.

Более тревожной угрозой является долгосрочный вызов глобальным рынкам продовольствия. По его словам, украинские фермеры все еще могут собрать урожай, который поможет накормить голодающих в мире, если война прекратится сейчас, но не в том случае, если южные порты и черноморские морские пути останутся закрытыми.

Бизли призывает лидеров стран "Большой семерки" и правительства других государств вернуть в производство неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, чтобы компенсировать возможную потерю украинских и российских запасов продовольствия. Однако предупредил, что нехватка еды на мировом рынке и дальнейший резкий скачок цен на продовольствие означало бы катастрофу для бедных стран.

"У вас будет голод, смерть и голод. У вас будет дестабилизация нескольких народов и у вас будет массовая миграция", - сказал представитель ООН.