Зеленський обговорив з президентом ПАР російську агресію і глобальну продовольчу кризу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Провів телефонну розмову з Сиріллом Рамафосом. Розповів про наш опір російській агресії. Обговорили загрозу глобальної продовольчої кризи, поглиблення відносин з ПАР і взаємодію в рамках міжнародних організацій", - заявив Зеленський.

Глави країн обговорили російську агресію, глобальну продовольчу кризу, яка виникла через напад РФ на Україну, і партнерські відносини.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй попередили, якщо РФ не розблокує українські порти, то це може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, що призведе до голоду у світі, масової міграції та політичної нестабільності.

Ми також писали про те, що Зеленський запросив президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, щоб він побачив реальність геноциду в Україні.

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