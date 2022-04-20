Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он увидел реальность геноцида

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к позиции президента Франции Эммануэля Макрона относительно непризнания геноцида в Украине. В частности, он пригласил французского коллегу в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

По словам Зеленского, когда Макрон приедет в Украину, то поймет, что это геноцид.