Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он увидел реальность геноцида
Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к позиции президента Франции Эммануэля Макрона относительно непризнания геноцида в Украине. В частности, он пригласил французского коллегу в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
По словам Зеленского, когда Макрон приедет в Украину, то поймет, что это геноцид.
"Я думаю, что Макрон сформулировал это с юридической точки зрения. И я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда придет сюда. Я приглашаю его, как и каждого лидера", - сказал он.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть войну России против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами.
Также мы писали, что Макрон объяснил, почему не называет действия РФ геноцидом.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!