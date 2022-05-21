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Украина наладила два альтернативных маршрута для доставки провизии в Африку

Новина українською →
Украина, Суббота 21 мая 2022 12:53
Украина наладила два альтернативных маршрута для доставки провизии в Африку Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина смогла наладить два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия в Африку. Это поможет спасти континент от голода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Россия подвергает миллионы людей риску голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода", - рассказал он.

По словам Кулебы, Россия должна снять блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт.

Как сообщалось, Западная Африка переживает самый тяжелый за всю историю продовольственный кризис, вызванный конфликтами и засухой. Вторжение России в Украину подняло цены и снизило доступность продуктов питания.

В частности, ранее стало известно о росте цен на муку, манную крупу и другие продукты в странах Африки из-за войны России против Украины.

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Африка Дмитрий Кулеба
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