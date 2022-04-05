Западной Африке грозит голод из-за засухи и российского вторжения в Украину

Западная Африка переживает самый тяжелый за всю историю продовольственный кризис, вызванный конфликтами и засухой. Вторжение России в Украину подняло цены и снизило доступность продуктов питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В регионе насчитывается около 27 миллионов человек, страдающих от голода, и к июню это число может возрасти до 38 миллионов, что на 40% больше, чем в прошлом году, и является историческим максимумом, говорится в совместном заявлении 11 международных организаций по оказанию помощи.

Огромные территории Западной Африки, в том числе части Буркина-Фасо, Мали, Нигера и Нигерии, столкнулись с исламистскими повстанческими движениями, изгнавшими миллионы людей со своей земли. Наряду с Чадом, эти страны наиболее пострадали от голода.

В регионе также наблюдается усиление наводнений и засух из-за последствий изменения климата, что затрудняет ведение сельского хозяйства. По данным Сети предотвращения продовольственного кризиса Западной Африки, производство зерновых в 2021/22 году снизилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Нигере и на 15% в Мали.

Вдобавок ко всему мировые цены на продовольствие выросли, а торговля была нарушена из-за вторжения России в Украину.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), шесть стран Западной Африки импортируют 30-50% своей пшеницы из России и Украины.