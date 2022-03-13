Цены на продовольствие резко выросли в Северной Африке после вторжения России в Украину

Домохозяйства по всей Северной Африке начали запасаться мукой, манной крупой и другими продуктами. Цены на них растут после вторжения России в Украину, которые являются ключевыми экспортерами пшеницы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Тунис, Марокко и Ливия, а также несколько других арабских стран импортируют большую часть своей пшеницы из Украины и России.

Цены начали расти всего за несколько недель до начала священного месяца Рамадан, когда мусульмане традиционно прерывают пост, продолжающийся от рассвета до заката, роскошным семейным ужином.

Некоторые опасаются, что российское вторжение может привести к голоду и беспорядкам, ведь именно рост цен на продовольствие приводил к арабским восстаниям в последнее десятилетие.