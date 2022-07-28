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Зеленский обсудил с патриархом Варфоломеем уничтожение россиянами храмов в Украине

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Четверг 28 июля 2022 15:15
Зеленский обсудил с патриархом Варфоломеем уничтожение россиянами храмов в Украине Архивное фото: президент Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский поговорил со Вселенским патриархом Варфоломеем 28 июля, в День Крещения Киевской Руси - Украины и День Украинской Государственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"Поблагодарил за молитвы за Украину, пожелания победы и мира. Донес правду о страшных преступлениях агрессора, в частности уничтожении почти двухсот храмов", - написал президент.

Напомним, синод Православной церкви Украины обратился к патриарху Варфоломею с призывом лишить главу московского патриарха Кирилла престола.

Кроме того, ряд стран ввели санкции против патриарха Кирилла, в частности, Великобритания и Канада. Также Литва запретила въезд в страну главе Московского патриархата за поддержку войны.

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Владимир Зеленский Патриарх Варфоломей
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