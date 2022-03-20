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Зеленский обсудил с Макроном освобождение украинских территорий и спасение людей

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 03:34
Зеленский обсудил с Макроном освобождение украинских территорий и спасение людей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня он разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о взаимодействии, поиске решения для мира, освобождении украинских территорий и спасении людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление Зеленского во время брифинга.

"Уверен, вы понимаете, что переговоры не являются простыми и приятными. Но они нужны. Ибо это - о жизни. Украина всегда искала мирное решение. Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас. Потому что мы считаем каждого убитого. Потому что для нас важна каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом. Потому что мы - украинцы, и для нас человек - бесценен", - заявил президент.

Напомним, Макрон позвонил Путину и выразил обеспокоенность ситуацией с Мариуполем, который ежедневно обстреливают российские военные.

Президент Франции призвал Путина прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры для местного населения.

Мы также писали о том, что в ближайшее время Франция выделит Украине 300 млн евро финансовой помощи. В Париже также обещают продолжить вводить санкции против России.

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