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Франция подтвердила выделение 300 млн евро финпомощи для Украины

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Париж, Четверг 17 марта 2022 18:16
Франция подтвердила выделение 300 млн евро финпомощи для Украины Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В ближайшие дни Франция выделит Украине пакет финансовой помощи в размере 300 млн евро. Париж также обещает продолжить санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в размере 300 млн евро в соответствии с обязательством, данным президентом (Эммануэлем Макроном, - ред.) президенту Зеленскому", - говорится в сообщении.

Он также пообещал продолжить санкционные усилия против России и представил различные аспекты помощи, которую Франция оказывает пострадавшим украинцам.

Ле Дриан также резко осудил военные действия со стороны России против гражданского населения и населенных пунктов в нарушение международного гуманитарного права.

Напомним, ранее советник президента Украины Олег Устенко заявлял, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 млрд долларов своих резервов. Эта сумма уже зарезервирована для Украины.

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