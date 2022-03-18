Макрон позвонил Путину. Выразил обеспокоенность Мариуполем
Президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным войны России против Украины. Разговор длился более часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Макрон во время переговоров с Путиным выразил свою "крайнюю озабоченность" ситуацией в Мариуполе, который российские оккупанты ежедневно бомбят и обстреливают.
Французский лидер попросил главу Кремля принять меры для снятия осады Мариуполя, в том числе прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.
Путин, со своей стороны, в разговоре с Макроном обвинил Украину в якобы "многочисленных военных преступлениях".
Напомним, сегодня также состоялся телефонный разговор канцлера Германии с Путиным. Берлин призвал Москву прекратить войну против Украины.
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