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Зеленский обсудил с еврокомиссаром сотрудничество Украины и ЕС в 2020 году

Новости » Политика     12.02.2020 - 15:21
Зеленский обсудил с еврокомиссаром сотрудничество Украины и ЕС в 2020 году
Фото: Владимир Зеленский на встрече с Оливером Варгеї (president.gov.ua)

Стороны согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год

Президент Владимир Зеленский обсудил с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи сотрудничество Украины и Европейского Союза в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что собеседники согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год.

"Среди них - подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейской зеленой сделки", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины", - сказал украинский президент.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина "критически" нуждается в 50 миллиардах долларов инвестиций.

Также РБК-Украина сообщало, что ЕС и Украина договорились активизировать работу, чтобы в следующем году обновить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

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