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Украина нуждается в 50 млрд долларов инвестиций, - Минэкономики

Новости » Политика     07.02.2020 - 21:11
Украина нуждается в 50 млрд долларов инвестиций, - Минэкономики
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Инвестиции позволят создать новые рабочие места

Украина нуждается в 50 миллиардах долларов инвестиций и обновлении основных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

По словам Милованова, инвестиции дадут возможность создать в Украине новые рабочие места. Министр подчеркнул, что инвестиции критически необходимы Украине.

"Нам критически нужны инвестиции и обновление основных средств. Общий объем необходимых инвестиций в страну - 50 млрд долларов. Это позволит создать новые рабочие места и дать украинцам возможность зарабатывать больше", - заявил он.

Он преодолевал, что итоги последнего года показывают рост экономики, несмотря на различные условия, которые сказались на ее развитии.

"По итогам года, экономика продолжила расти. Были условия, которые сказались на ее развитии: война на востоке страны, переориентация рынков сбыта, протекционистская политика США, недоинвестированость, высокий уровень износа основных средств", - отметил Милованов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обязал украинское правительство до конца февраля внести предложения относительно реализации программы "инвестиционная няня". Сейчас в Украине был создан инвестиционный атлас и офис поддержки инвестиций.

Как писало РБК-Украина, во время Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский заявил, что с инвесторами, которые вложат в Украину более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника - "инвестиционную няню".

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Новости Украины инвестицииМинистерство экономического развития и торговли
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