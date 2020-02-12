Зеленский обговорив з єврокомісаром співпрацю України та ЄС у 2020 році

Фото: Володимир Зеленський на зустрічі з Олівером Варгеї (president.gov.ua)

Сторони узгодили пріоритети взаємодії на поточний рік

Президент Володимир Зеленський обговорив з Європейським комісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї співпрацю України та Європейського Союзу у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що співрозмовники узгодили пріоритети взаємодії на поточний рік.

"Серед них - підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий промисловий безвіз, поглиблення співробітництва у цифровій сфері, взаємодія у рамках "Європейської зеленої угоди", початок системного оновлення додатків до Угоди про асоціацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на зустрічі обговорювалася співпраця України з Міжнародним валютним фондом.

"У нас дуже хороші відносини з МВФ. Ми детально обговорюємо всі економічні ініціативи та законопроекти, які допоможуть пришвидшити економічне зростання України", - сказав український президент.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Україна "критично" потребує 50 мільярдів доларів інвестицій.

Також РБК-Україна повідомляло, що ЄС і Україна домовилися активізувати роботу, щоб у наступному році оновити угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.