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Украина и ЕС обновят соглашение о зоне свободной торговли

Новости » Политика     11.02.2020 - 21:30
Украина и ЕС обновят соглашение о зоне свободной торговли
Фото: Оливер Варгеи (wikipedia.org)

Украина и ЕС согласились развить работу в этом направлении

Европейский Союз и Украина договорились активизировать работу, чтобы в следующем году обновить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, передает корреспондент РБК-Украина.

Варгеи отметил, что Украина и ЕС согласились развить работу в этом направлении.

"Мы также согласились развить нашу работу, что касается пересмотра соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и приложений к ней в следующем году. И наши коллеги очень внимательно будут следить за сферами, в которых мы можем дополнить соглашение, согласно правилам. И мы вернемся к этой теме очень скоро, так, чтобы у нас была очень короткая и эффективная процедура в следующем году, чтобы обновить соглашение", - сказал он.

Ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас отметил, что Евросоюз пойдет навстречу украинским инициативам касательно расширения соглашения об ассоциации, но ждет конкретных шагов.

Как писало РБК-Украина, Совет ассоциации Украина-ЕС на заседании 28 января рассмотрит расширение свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Также будут обсуждаться события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

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