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Зеленский обсудил агрессию РФ с президентом Финляндии, который ранее говорил с Путиным

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 13:59
Зеленский обсудил агрессию РФ с президентом Финляндии, который ранее говорил с Путиным Фото: Зеленский поговорил по телефону с президентом Финляндии (president.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинисте. Лидеры стран обсудили меры по сдерживанию российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава Украинского государства проинформировал своего коллегу об обострении ситуации безопасности на востоке страны и концентрации российских войск на границе с Украиной. Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также было обсуждено сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии.

Отдельное внимание собеседники уделили актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе разговора обсудили ситуацию со стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

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