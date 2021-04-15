Зеленский обсудил агрессию РФ с президентом Финляндии, который ранее говорил с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинисте. Лидеры стран обсудили меры по сдерживанию российской агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Глава Украинского государства проинформировал своего коллегу об обострении ситуации безопасности на востоке страны и концентрации российских войск на границе с Украиной. Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также было обсуждено сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии.
Отдельное внимание собеседники уделили актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом.
Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе разговора обсудили ситуацию со стягиванием российских войск к границе с Украиной.
Ранее президент США Джо Байден в разговоре с Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.