Зеленский обсудил агрессию РФ с президентом Финляндии, который ранее говорил с Путиным

"Глава Украинского государства проинформировал своего коллегу об обострении ситуации безопасности на востоке страны и концентрации российских войск на границе с Украиной. Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также было обсуждено сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии.

Отдельное внимание собеседники уделили актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом.