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Зеленський обговорив агресію РФ з президентом Фінляндії, який раніше розмовляв з Путіним

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 13:59
Зеленський обговорив агресію РФ з президентом Фінляндії, який раніше розмовляв з Путіним Фото: Зеленський поговорив телефоном з президентом Фінляндії (president.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з фінським колегою Саулі Нііністьо. Лідери країн обговорили заходи щодо стримування російської агресії.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

"Глава Української держави поінформував свого колегу про загострення безпекової ситуації на сході країни та концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував за тверду підтримку Фінляндією суверенітету й територіальної цілісності України.

Також було обговорено співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки України та Фінляндії.

Окрему увагу співрозмовники приділили актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори. В ході розмови обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до кордону з Україною.

Раніше президент США Джо Байден у розмові з Путіним порушив питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

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