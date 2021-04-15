Зеленський обговорив агресію РФ з президентом Фінляндії, який раніше розмовляв з Путіним

"Глава Української держави поінформував свого колегу про загострення безпекової ситуації на сході країни та концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував за тверду підтримку Фінляндією суверенітету й територіальної цілісності України.

Також було обговорено співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки України та Фінляндії.

Окрему увагу співрозмовники приділили актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.