Зеленський про обстріл РФ: ворог використав оновлену тактику та ракети 2026 року

Російські війська під час нічного удару по Україні використали оновлену тактику, та застосували ракети 2026 року виробництва.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Провів спеціальний енергетичний селектор. Були всі урядові посадовці, які задіяні в ліквідації наслідків, обласна влада, військові, представники енергетичного сектору. В усіх регіонах, де були влучання, вже розпочалися відновлювальні роботи", - заявив Зеленський.
За його словами, станом на зараз найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, у Харкові.
"Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - додав президент України.
Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.
"Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики", - зазначив він.
За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Тому важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали.
"Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, вночі росіяни здійснили комбінований удар по Україні, застосувавши дрони та ракети різних типів.
Зазначається, що найскладніша ситуація після нічного масованого удару росіян залишається у столичному регіоні – у Києві та області. До відновлення електро- та теплопостачання залучені бригади з інших регіонів.
Більше подробиць про комбінований удар російських військ по Україні в ніч на 20 січня – у матеріалі РБК-Україна.