Зеленський про обстріл РФ: ворог використав оновлену тактику та ракети 2026 року

"Провів спеціальний енергетичний селектор. Були всі урядові посадовці, які задіяні в ліквідації наслідків, обласна влада, військові, представники енергетичного сектору. В усіх регіонах, де були влучання, вже розпочалися відновлювальні роботи", - заявив Зеленський.

За його словами, станом на зараз найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, у Харкові.

"Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - додав президент України.

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.

"Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики", - зазначив він.

За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Тому важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали.

"Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів", - підсумував Зеленський.