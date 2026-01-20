Зеленский об обстреле РФ: враг использовал обновленную тактику и ракеты 2026 года

"Провел специальный энергетический селектор. Были все правительственные чиновники, которые задействованы в ликвидации последствий, областная власть, военные, представители энергетического сектора. Во всех регионах, где были попадания, уже начались восстановительные работы", - заявил Зеленский.

По его словам, по состоянию на сейчас наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове.

"Отдельно обсудили ситуацию на Днепровщине, в Запорожье и области, в Сумской, Черниговской областях и в Одессе. Продолжается восстановление в Ровенской области", - добавил президент Украины.

Командующий Воздушных сил ВСУ доложил о применении систем ПВО для сбивания российских ракет и о первых фактах об обновленной тактике врага.

"Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и проинформировать их подробно об изменении российской тактики удара и особого направления атаки на поражение объектов энергетики", - отметил он.

По имеющейся информации, по меньшей мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году. Поэтому важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали.

"Поручил Премьер-министру Украины и министру энергетики Украины до 18 часов сегодня дать полный анализ по срокам восстановления в каждом регионе и по необходимым ресурсам", - подытожил Зеленский.