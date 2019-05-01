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У Зеленского ответили на публикацию о пентхаусе в Крыму

Новости » Политика    01.05.2019 - 15:31
У Зеленского ответили на публикацию о пентхаусе в Крыму
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У Зеленского заявляют, что роскошная квартира была куплена по рыночной цене

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского в 2013 году приобрела пентхаус в Крыму по рыночной цене и без нарушения украинского законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

В частности, сообщается, что Елена Зеленская приобрела недвижимость в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Квартира была приобретена по рыночной цене с уплатой всех обязательных налогов и сборов.

"Из-за незаконной аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве… Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после возвращения Крыма в состав Украины. Таким образом, эта очередная выдуманная "сенсация" - совершенно безосновательна", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналисты агентства Reuters опубликовали материал, в котором рассказали, что Зеленская приобрела за половину рыночной стоимости роскошный пентхаус в Ливадии у бизнес-магната Александра Буряка. В частности, стоимость квадратного метра составила около 1,2 тыс. долларов, в то время как минимальная рыночная цена в данном комплексе на то время была в два раза выше.

В марте журналисты "Слидство. Инфо" сообщили о том, что Зеленский владеет большой виллой в Форте-дей-Марми в Италии, которая не указана в его декларации.

 

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