Зеленский снова обратился к украинцам: видео

Отметим, сегодня ночью Зеленский уже публиковал обращение к гражданам. В ночном видеообращении президент заявлял, что причин для бессонной ночи нет, а границы Украины надежно защищены.

Обращение Зеленского было записано после заседания СНБО, которое было созвано на фоне признания Россией псевдореспублик "ЛДНР".

Глава государства заявил, что Украина расценивает действия РФ как нарушение сувернитета, а признание "ЛДНР" может означать выход РФ из минских соглашений.

Отметим, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР", за которым последовал ввод российских войск на територию оккупированного Донбасса. Сегодня же российская Госдума ратифицировала два "договора о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".