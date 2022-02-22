Зеленський знову звернувся до українців: відео

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого знову звернувся до українців. Глава держави записав відеозвернення на тлі ескалації ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
Що сказав президент у своєму зверненні до українців:
Відзначимо, сьогодні вночі Зеленський вже публікував звернення до громадян. У нічному відеозверненні президент заявляв, що причин для безсонної ночі немає, а кордони України надійно захищені.
Звернення Зеленського було записано після засідання РНБО, яке було скликано на тлі визнання Росією псевдореспублік "ЛДНР".
Глава держави заявив, що Україна розцінює дії РФ як порушення сувернітету, а визнання "ЛДНР" може означати вихід РФ з мінських угод.
Зазначимо, вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР", після чого почалося введення російських військ на територію окупованого Донбасу. Сьогодні ж російська Держдума ратифікувала два "договори про дружбу" з "ЛНР" і " ДНР".
Нагадаємо, сьогодні під час прес-конференції з президентом Естонії у Зеленського запитали, чи буде в Україні запроваджено воєнний стан. Глава держави на це заявив, що не вірить у можливість повномасштабної військової ескалації. Проте, якщо вона буде - в Україні буде введено воєнний стан.