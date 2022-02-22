Зеленський знову звернувся до українців: відео

Що сказав президент у своєму зверненні до українців:

Визнання Росією "ЛДНР" означає, що на зміну "нас там немає" прийшло офіційне "ми все-таки тут".

Рішенням щодо "ЛДНР" Росія фактично вийшла з мінських домовленостей.

Україна готова до переговорів з Росією як у двосторонньому форматі, так і за участі інших держав.

Україна вітає санкції проти Росії.

Загальна мобілізація українців поки не планується, але оголошується призов резервістів в особливий період.

Найближчим часом відбудуться збори резервістів системи територіальної оборони.

В Україні запускається програма економічного патріотизму, яка, зокрема, передбачає зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

Завтра буде зустріч з ТОП-50 великого бізнесу.

Відзначимо, сьогодні вночі Зеленський вже публікував звернення до громадян. У нічному відеозверненні президент заявляв, що причин для безсонної ночі немає, а кордони України надійно захищені.

Звернення Зеленського було записано після засідання РНБО, яке було скликано на тлі визнання Росією псевдореспублік "ЛДНР".

Глава держави заявив, що Україна розцінює дії РФ як порушення сувернітету, а визнання "ЛДНР" може означати вихід РФ з мінських угод.

Зазначимо, вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР", після чого почалося введення російських військ на територію окупованого Донбасу. Сьогодні ж російська Держдума ратифікувала два "договори про дружбу" з "ЛНР" і " ДНР".