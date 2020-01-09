Зеленский обратился к украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе главы государства.

По его словам, утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира.

Президент выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - заявил он.

Зеленский отметил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы.

"Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей "черных ящиков". В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинский ", - заявил он.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Также он отметил, что сейчас информационное пространство наполнен многочисленными теориями и домыслами о трагедии.

"Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий ", - сказал Зеленский.

"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", - добавил он.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, украинские правоохранители и эксперты компании Boeing, по согласованию с иранской стороной, могут принимать участие в расследовании причины крушения лайнера Boeing-737.