Зеленський звернувся до українців у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

Президент України Володимир Зеленський записав звернення у зв’язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані 8 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За його словами, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу.

Президент висловив співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

"Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов’язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне й незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран"", - заявив він.

Зеленський зазначив, що до Ірану вже прибула українська пошуково-рятувальна група у складі 45 осіб, зокрема з Державіаслужби, Нацбюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи.

"Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів "чорних скриньок». У разі необхідності до складу комісії можуть залучатися й інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, СБУ, ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони ж здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих українців", - заявив він.

"Сьогодні я проведу телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини. Закликаю й міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнга-737", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що українським громадянам рекомендовано утриматися від відвідання Ірану. До з’ясування всіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Також він наголосив, що зараз інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами щодо трагедії.

"Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування. І я прошу всіх утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій", - сказав Зеленський.

"Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка та мудрість", - додав він.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

За словами речника МВС Артема Шевченка, українські правоохоронці та експерти компанії Boeing, за погодженням з іранською стороною, можуть брати участь у розслідуванні причини катастрофи лайнера Boeing-737.