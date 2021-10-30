Зеленский обратился к украинцам, а РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину: новости за 29 октября

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться, Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину, в России вынесли приговоры еще одной группе крымских татар. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 29 октября - в материале РБК-Украина.

Зеленский обратился к украинцам: нужно "включить" мозг и вакцинироваться

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев "включить" мозг и вакцинироваться от коронавируса. На сегодня это единственная возможность избежать массовой заболеваемости.

"Во время Второй мировой войны наши военные в среднем теряли около 1 500 человек ежедневно. Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно... Мы понимаем все, что выход один - вакцинация… Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение", - заявил Зеленский.

Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину: названа причина

С понедельника, 1 ноября, Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину. В Минэкономразвития РФ заявили, что это связано с растущим спросом на уголь, использующийся для нужд энергетики.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - заявили в ведомстве.

ЕС рекомендует открыть въезд из четырех стран. Украина в "зеленом" списке

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина еще на две недели остается в списке "зеленых" стран, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID.

В "зеленый" список на этой недели включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.

В России вынесли приговоры еще одной группе крымских татар: 56 лет на четверых

Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону (Российская Федерация) вынес приговоры еще четверым крымским татарам. Их обвинили в терроризме. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров - 17 лет, Осман Сейтумеров - 14 лет, Рустем Сейтмеметов - 13 лет, Амет Сулейманов - 12 лет", - отметила Денисова.

Настоящее бабье лето: где сегодня температура поднимется до 18 градусов

Погода в Украине решила подарить жителям страны еще несколько теплых и солнечных дней. На выходных во всех областях будет тепло и сухо, а местами температура поднимется до +16 +18 градусов.

Подробнее том, какая погода ждет украинцев в субботу, 30 октября, читайте в материале Styler.