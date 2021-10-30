Зеленський звернувся до українців, а РФ зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну: новини за 29 жовтня

Президент України Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватись, Росія зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну, в Росії винесли вироки ще одній групі кримських татар. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 29 жовтня – у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський звернувся до українців: треба "включити" мозок і вакцинуватися

Президент України Володимир Зеленський закликає українців "включити" мозок і вакцинуватися від коронавірусу. На сьогодні це єдина можливість уникнути масової захворюваності.

"Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1 500 осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня... Ми розуміємо все, що вихід один - вакцинація ... Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі і "включили" мозок. Потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення", - заявив Зеленський.

Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну: названа причина

З понеділка, 1 листопада, Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. У Мінекономрозвитку РФ заявили, що це пов'язано зі зростаючим попитом на вугілля, що використовується для потреб енергетики.

"Прийняте рішення пов'язане зі зростаючим попитом на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб всередині країни", - заявили у відомстві.

ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна ще на два тижні залишається в списку "зелених" країн, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID.

У "зелений" список цього тижня включили Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.

У Росії винесли вироки ще одній групі кримських татар: 56 років на чотирьох

Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону (Російська Федерація) виніс вироки ще чотирьом кримським татарам. Їх звинуватили в нібито тероризмі. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров - 17 років, Осман Сейтумеров - 14 років, Рустем Сейтмеметов - 13 років, Амет Сулейманов - 12 років", - зазначила Денісова.

Справжнє бабине літо: де сьогодні температура підніметься до 18 градусів

Погода в Україні вирішила подарувати жителям країни ще кілька теплих і сонячних днів. На вихідних у всіх областях буде тепло і сухо, а місцями температура підніметься до +16 +18 градусів.

Детальніше про те, якка погода чекає українців у суботу, 30 жовтня, читайте в матеріалі Styler.