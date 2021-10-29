ЕС рекомендует открыть въезд из четырех стран. Украина в "зеленом" списке
Фото: ЕС рекомендует открыть въезд из четырех стран. Украина в "зеленом" списке (Getty Images)
Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина еще на две недели остается в списке "зеленых" стран, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
В "зеленый" список на этой недели включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.
На сегодня он выглядит следующим образом:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Иордания
- Кувейт
- Намибия
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Очередной пересмотр "зеленого" списка будет через две недели.