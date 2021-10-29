В России вынесли приговоры еще одной группе крымских татар: 56 лет на четверых

Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону (Российская Федерация) вынес приговоры еще четверым крымским татарам. Их обвинили в якобы терроризме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, приговоры вынесли в отношении участников так называемой "третьей бахчисарайской группы".

"Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров - 17 лет, Осман Сейтумеров - 14 лет, Рустем Сейтмеметов - 13 лет, Амет Сулейманов - 12 лет", - отметила Денисова.

Он также подчеркнула, что все обвинение сводилось к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ. Один из осужденных - Амет Сулейманов - имеет инвалидность и нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем.

"Осуждаю незаконный приговор в отношении граждан Украины. Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", - добавила Денисова.