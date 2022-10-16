Зеленський: Обов'язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів

Українські військові роблять усе, аби збивати більше ворожих ракет і дронів, аби знешкоджувати більше ударних позицій російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків", - зазначив президент. Зеленський додав, що РФ упродовж поточної та минулої доби продовжила атакувати Україну ракетами та іранськими дронами, частину із яких було збито.