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Зеленський: Обов'язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів

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Неділя 16 жовтня 2022 00:17
Зеленський: Обов'язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові роблять усе, аби збивати більше ворожих ракет і дронів, аби знешкоджувати більше ударних позицій російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків", - зазначив президент.

Зеленський додав, що РФ упродовж поточної та минулої доби продовжила атакувати Україну ракетами та іранськими дронами, частину із яких було збито.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 12 жовтня заявив, що в Україну приїхала німецька система ППО IRIS-T.

За його словами, таким чином розпочалася нова ера протиповітряної оборони. Своєю чергою глава ОП Андрій Єрмак вказав, що ми "починаємо більш щільно закривати небо від російських ракет".

До слова, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ЗРК вже задіяли на південному напрямку.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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