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Зеленский: Обязательно настанет день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов

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Воскресенье 16 октября 2022 00:17
Зеленский: Обязательно настанет день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные делают все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов", - отметил президент.

Зеленский добавил, что РФ в течение текущих и минувших суток продолжила атаковать Украину ракетами и иранскими дронами, часть из которых была сбита.

Напомним, министр обороны Алексей Резников 12 октября заявил, что в Украину приехала немецкая система ПВО IRIS-T.

По его словам, таким образом, началась новая эра противовоздушной обороны. В свою очередь глава ОП Андрей Ермак указал, что мы "начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет".

К слову, в воздушных силах ВСУ рассказали, что ЗРК уже задействовали на южном направлении.

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