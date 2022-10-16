Зеленский: Обязательно настанет день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов
Украинские военные делают все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
"Обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов", - отметил президент.
Зеленский добавил, что РФ в течение текущих и минувших суток продолжила атаковать Украину ракетами и иранскими дронами, часть из которых была сбита.
Напомним, министр обороны Алексей Резников 12 октября заявил, что в Украину приехала немецкая система ПВО IRIS-T.
По его словам, таким образом, началась новая эра противовоздушной обороны. В свою очередь глава ОП Андрей Ермак указал, что мы "начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет".
К слову, в воздушных силах ВСУ рассказали, что ЗРК уже задействовали на южном направлении.
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