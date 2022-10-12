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Нова ера ППО. Резніков підтвердив отримання IRIS-T і анонсував поставку NASAMS

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Середа 12 жовтня 2022 00:23
Нова ера ППО. Резніков підтвердив отримання IRIS-T і анонсував поставку NASAMS Фото: Резніков підтвердив отримання Україною IRIS-T (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Олег Васьків

Німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже в Україні. Очікується прибуття американських NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Це лише початок. Нам потрібно більше", - зазначив посадовець.

Резніков оголосив, що стартувала нова ера ППО.

"Без сумніву, Росія є терористичною державою. Існує моральний імператив захистити небо над Україною, щоб врятувати наших людей", - додав глава Міноборони.

Що відомо про IRIS-T

IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони, яка вироблялася в Німеччині.

Розробка цих ППО завершилася лише у 2014 році. Вони насамперед призначені для захисту цивільного населення від ракетних ударів.

Детальніше про німецькі ППО - читайте у матерілі "Україна першою у світі отримає IRIS-T. Що відомо про ці системи".

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Олексій Резніков Війна Росії проти України
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